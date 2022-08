Gustavo Gómez fala sobre possível pênalti a favor do Palmeiras contra o Flamengo: ‘Senti o contato’

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 20:36 Compartilhe

No empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão, Gustavo Gómez reclamou de um pênalti nos últimos minutos da partida. Em disputa de bola com Vidal, o zagueiro diz ter sentido o contato e, por isso, caiu no lance. Vale lembrar que a arbitragem não marcou.

– Queria pular para disputar a bola, mas senti o contato e caí no chão. No final do jogo eles (o Flamengo) protestaram, mas é normal. Eu senti o contato e eles protestaram, mas isso é do futebol, né? Não sei se foi pênalti ou não, mas foi decisão do árbitro. Senti o contato, tem a imagem e a decisão foi dele – disse o capitão.

Por fim, o paraguaio relembrou as dificuldades dos últimos jogos, contra Atlético-MG, pela Libertadores, e Corinthians, pelo Brasileirão, para comparar com o empate deste domingo.

Para Gómez, a tranquilidade da equipe palmeirense se dá por ‘deixarem tudo em campo’ e seguirem ‘focados’ sempre.

– Acho que nosso time fez um bom jogo e vem fazendo bons jogos contra os times que brigam diretamente com a gente, né? Foi um jogo difícil, assim como foi o clássico contra o Corinthians, mas estamos focados e buscamos a vitória em todo o tempo. Estamos tranquilos pois sempre deixamos tudo em campo – concluiu.

Gómez diz ter sofrido pênalti em empate com o Flamengo (Foto: Julia Mazarin/LANCE!)

