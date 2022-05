Gustavo Gómez destaca força mental do Palmeiras na vitória sobre o Santos na Vila

Antes de conseguir sair na frente no clássico diante do Santos e garantir o triunfo fora de casa por 1 a 0, o Palmeiras sofreu. No primeiro tempo, o time alvinegro criou boas chances e poderia ter aberto o placar. Mesmo sem uma atuação brilhante, a equipe de Abel Ferreira conseguiu os três pontos que colocam o time na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Para o zagueiro Gustavo Gómez, autor do gol da vitória e um dos melhores em campo, o grande diferencial da equipe foi a força mental para suportar a pressão. “Acho que o primeiro tempo foi equilibrado, mas conseguimos controlar o jogo. No segundo tempo, a força mental do nosso time prevaleceu”, disse o zagueiro paraguaio.





Além da boa atuação santista, o Palmeiras também teve de superar o desfalque de Danilo, Weverton e Kuscevic para as seleções na data Fifa. O zagueiro reconhece a importância do resultado que coloca o Palmeiras na briga direta pela liderança. O Palmeiras não perde há 14 jogos na melhor série com o técnico Abel Ferreira. “Foi um jogo muito difícil, mas conseguimos os três pontos que é o mais importante”, disse o capitão do Palmeiras.

O gol da vitória de Gómez saiu após cobrança de escanteio com desvio em Lucas Pires aos 34 do segundo tempo. O Palmeiras teve de superar até situações incomuns, como o pênalti desperdiçado pelo meia Raphael Veiga. Foi o primeiro erro do jogador em sua passagem pelo clube alviverde. Até o jogo deste domingo, ele havia convertido 24 penalidades.

Na próxima partida, o Palmeiras recebe o Atlético-MG, domingo, em um confronto direto por equipes apontadas como favoritas ao título brasileiro.