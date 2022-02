Gustavo Gómez desfalcará o Palmeiras pela primeira vez em uma decisão com Abel Ferreira Zagueiro foi titular em todos os outros dez jogos de finais que disputou com o Verdão sob o comando de Abel Ferreira. Apenas Weverton, Raphael Veiga e Rony seguem intocáveis

O Palmeiras inicia a busca pela Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela partida de ida do confronto, mas terá um desfalque importante para a decisão: Gustavo Gómez, que foi diagnosticado com Covid-19 e terá de ficar isolado por dez dias até retornar. Será a primeira vez que ele fica fora de final com Abel Ferreira.

Capitão e um dos principais ídolos do torcedor palmeirense, Gómez é peça essencial no esquema montado pelo técnico português. A importância não é apenas notada em seu desempenho, que o coloca entre os melhores zagueiros do continente, talvez do mundo, mas também na confiança que é colocada em cima dele traz para esse tipo de partida que decide um título internacional.

Até aqui, Abel Ferreira comandou o Verdão em sete decisões que totalizaram dez jogos de final: duas Libertadores (um jogo cada), uma Copa do Brasil (dois jogos), uma Recopa (dois jogos), uma Supercopa (um jogo), um Paulistão (dois jogos) e um Mundial de Clubes (um jogo). Gustavo Gómez esteve em todas essas partidas decisivas e ainda não havia desfalcado o Alviverde nelas.

No entanto, um teste de rotina de Covid-19, na última segunda-feira, na Academia de Futebol, diagnosticou o paraguaio com a doença. Apesar de assintomático e colocado imediatamente em isolamento, o protocolo da Conmebol exige que o jogador fique isolado por dez dias até ser liberado. No Brasil, assim que houver um teste negativo, as voltas já tem acontecido.

Dessa forma, Gómez fica fora de uma decisão com Abel Ferreira pela primeira vez. Como ainda há a expectativa de que ele seja liberado para jogar a volta no Allianz Parque, ele ainda pode fazer parte da conquista. Entretanto, ele deixa de figurar no grupo daqueles com 100% de participação como titular nesses jogos com o português. Weverton, Raphael Veiga e Rony seguem intocáveis.

O trio caminha para o 11º duelo consecutivo de final sem desfalcar o time. E se tudo ocorrer conforme o esperado, estarão também no 12º. Luan, por exemplo, havia falhado apenas na partida de volta da decisão da Copa do Brasil-2020, totalizando nove finais com Abel, mas ficará fora dos dois confrontos da Recopa contra o Athletico-PR e se afastará um pouco mais desse seleto grupo 100%.

Com as ausências de Gustavo Gómez e Luan, que formam a dupla de zaga titular do Palmeiras, os substitutos devem ser Kuscevic e Murilo, que recentemente jogaram juntos na partida diante da Ferroviária, em que o Verdão venceu por 2 a 0, pelo Paulistão-2022. Apesar dos desfalques, incluindo Gustavo Scarpa, o Alviverde mantém sua base para buscar mais um título.

Jogadores com mais participações em decisões com Abel Ferreira

Weverton – 10 participações (10 como titular)

Gustavo Gómez – 10 participações (10 como titular)

Raphael Veiga – 10 participações (10 como titular)

Rony – 10 participações (10 como titular)

Luan – 9 participações (9 como titular)

Felipe Melo – 9 participações (6 como titular e 3 como reserva)

Wesley – 8 participações (4 como titular e 4 como reserva)

Danilo – 8 participações (4 como titular e 4 como reserva)

Mayke – 8 participações (3 como titular e 5 como reserva)

Marcos Rocha – 7 participações (7 como titular)

Zé Rafael – 7 participações (7 como titular)

Patrick de Paula – 7 participações (2 como titular e 5 como reserva)

Gabriel Menino – 7 participações (1 como titular e 6 como reserva)

Matías Viña – 6 participações (6 como titular)

Luiz Adriano – 6 participações (5 como titular e 1 como reserva)

