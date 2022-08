Gustavo Gómez celebra semana perfeita do Palmeiras após vitória no Dérbi

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 21:09 Compartilhe

Após a vitória do Palmeiras para cima do Corinthians na Neo Química Arena, por 1 a 0, o zagueiro Gustavo Gómez celebrou a semana perfeita, que também contou com a classificação para a final da Libertadores, e o empenho do time em um clássico tão difícil.

– Acho que sim. Muito feliz, primeiro pelo rendimento do nosso time. Acho que entramos muito ligados, focados, com tudo para buscar a vitória e acho que fizemos um jogo muito bom. Sabíamos que seria difícil aqui pois eles são os melhores mandantes. Deixamos tudo em campo para conseguir a vitória.

Reclamando de dores no final do primeiro tempo, Gómez fez questão de deixar claro que apesar do susto no momento, ficou tudo bem com ele após o ocorrido dentro de campo.

– Na bola dividida com o Guedes eu fiquei com um pouco de dor no peito e falei para o doutor: ‘é meu coração’. Mas era uma dor no peito e agora já estou melhor – completou o zagueiro palmeirense.

