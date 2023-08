Gustavo Coutinho faz três e Atlético-GO vence o Tombense de virada pela Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 22:54 Compartilhe

A Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo artilheiro. Após ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, o Atlético-GO acordou no segundo tempo e com três gols de Gustavo Coutinho, venceu o Tombense por 3 a 2, de virada, nesta segunda-feira, no Antônio Accioly, pela 22ª rodada. O Tombense ainda teve um gol anulado pelo VAR, já nos acréscimos.

O centroavante chegou a 11 gols e ultrapassou Vagner Love, do Sport, na artilharia. Com os três pontos, o Atlético-GO segue na zona intermediária da tabela, em 11º lugar, com 31 pontos. Já o Tombense abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 19.

A primeira etapa começou movimentada. Tanto Atlético-GO, quanto o Tombense iniciaram a partida frequentando o campo de ataque e finalizando a gol. Mais efetivo, o time mineiro abriu o placar, com 11 minutos. Após boa jogada pela esquerda, Egídio cruzou para área. João Pedro dominou e tocou para Alexandre Jesus, que empurrou para as redes. O gol demorou cerca de seis minutos para ser validado, após o VAR ter dificuldade de traçar as linhas de impedimento e uma possível falta no goleiro no lance.

Após o gol, e a espera, o duelo ficou morno. Muito disputado no meio de campo, o Atlético-GO tinha uma leve vantagem na posse da bola, mas encontrava dificuldade de furar a defesa adversária. Já o Tombense, por sua vez, apostava no contra-ataque. Apesar dos espaços, o time mineiro errava nas tomadas de decisões para concluir as jogadas. Nos acréscimos, o Tombense aumentou sua vantagem. Após cobrança de falta, o zagueiro Heron, com estilo, cabeceou contra o próprio patrimônio, marcando contra.

O Atlético-GO voltou enérgico do vestiário. Após a entrada de Airton, os donos da casa ganharam presença ofensiva e acuou o Tombense no campo de defesa. A pressão surtiu efeito aos oito minutos. Shaylon cruzou e Gustavo Coutinho cabeceou para diminuir o marcador. Logo após o gol, Dodô carimbou a trave mineira. Sufocando o Tombense, o Atlético-GO empatou o duelo, aos 21. Airton cruzou e a bola bateu no braço de Bruno Silva, que após revisão no VAR, o pênalti foi marcado. Gustavo Coutinho cobrou e converteu.

O empate colocou fogo na partida. Empurrando o Tombense nas cordas, o Atlético-GO empilhava chances. Com novo pênalti marcado através do VAR, o time goiano virou a partida, aos 39. Gustavo Coutinho cobrou e marcou seu terceiro gol, assumindo a artilharia da Série B. A emoção do jogo não parou por aí. Já nos acréscimos, Alexandre Jesus deixou tudo igual para o Tombense, porém o VAR anulou por impedimento, para alívio de 3.620 torcedores do Atlético-GO, que puderam comemorar uma grande vitória em casa.

O Atlético-GO volta a campo no domingo, às 11 horas, contra a Chapecoense, na Arena Condá. Já o Tombense atua na sexta-feira, quando recebe o Sport, no Soares de Azevedo. Ambos são pela 23ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 X 2 TOMBENSE

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Heron e Lucas Esteves(Alix Vinicius); Matheus Sales (Dodô), Rhaldney, Bruno Tubarão (Matheus Peixoto) e Shaylon; Luiz Fernando (Airton) e Gustavo Coutinho (Marcos Serrato). Técnico: Jair Ventura.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Kevin (Pedro Costa), Zé Vitor (Luís Felipe), Augusto e Egídio; Bruno Silva, João Pedro (Jaderson) e Matheus Frizzo (Alex Sandro); Kleiton (Marcelinho), Alexandre Jesus e Fernandão. Técnico: João Burse.

GOLS – Alexandre Jesus, aos 11 minutos e Heron, contra, aos 49 minutos do primeiro tempo. Gustavo Coutinho, aos oito, 21 e 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Sales e Lucas Esteves (Atlético-GO); Jaderson e Bruno Silva (Tombense).

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA – R$ 34.260,00.

PÚBLICO – 3.620 presentes.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).





