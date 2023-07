Gustavo Coutinho faz dois e Atlético-GO busca empate no final com o Sampaio Corrêa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 20:33 Compartilhe

Na estreia do técnico Jair Ventura, quem brilhou no Atlético-GO foi o centroavante Gustavo Coutinho. Ele marcou os dois gols do empate por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa, neste sábadO, no estádio Antônio Accyoly, em Goiânia (GO), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O visitante foi eficiente no primeiro tempo e abriu 2 a 0, mas recuou no segundo tempo e sofreu o gol de empate aos 54 minutos do segundo tempo.

O Atlético-GO completou três jogos sem vencer e segue com campanha aquém do esperado, com 28 pontos, em 11º lugar. O Sampaio Corrêa, que vinha de derrotas para o Sport (2 a 1 ) e Avaí (2 a 0), se reabilitou e continua fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos, em 15º lugar.

O primeiro tempo foi bastante disputado na capital goiana. Apesar da disposição ofensiva do Atlético-GO, o time da casa não conseguiu êxito em suas tentativas de finalizar no gol adversário. De outro lado, o Sampaio Corrêa foi cirúrgico. Desceu duas vezes ao ataque e marcou seus dois gols.

O primeiro gol saiu aos 29 minutos, iniciado numa cobrança de escanteio. Gabriel Furtado desviou de cabeça e o artilheiro Ytalo esticou o pé para dar um bico na bola para as redes. O segundo gol saiu já nos acréscimos, aos 48 minutos. Pará bateu escanteio, a defesa não aliviou e o zagueiro Fábio Aguiar bateu de perna esquerda com muita categoria: 2 a 0.

O Atlético-GO voltou todo adiantado no segundo tempo, mas a grande chance de gol esteve nos pés de Henrique, que passou pela defesa e na frente de Ronaldo se atrapalhou na finalização e acabou chutando em cima do goleiro. O volante Baralhas arriscou e soltou a bomba as 19 minutos, exigindo grande defesa de Luiz Daniel.

No minuto seguinte aconteceu o lance mais incrível, porque o zagueiro Mikael salvou o Sampaio Corrêa duas vezes quase em cima da linha de gol, em chutes de Heron. Parecia que o gol não sairia, porém, ele aconteceu aos 25 minutos. Shaylon, da intermediária, levantou e Gustavo Coutinho subiu bem para testar no canto esquerdo do goleiro.

Mas os atleticanos nunca desistiram de atacar. O merecido empate aconteceu somente aos 54 minutos, de novo em lançamento pelo alto de Shaylon e a cabeçada de peixinho de Gustavo Coutinho que apareceu atrás da defesa na segunda trave. Ao apito final, o torcedor não se conteve e vaiou o time.

Na 21ª rodada, o Atlético-GO vai pegar o CRB, terça-feira, em Maceió (AL). No mesmo dia, o Sampaio Corrêa vai receber o Botafogo, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 X 2 SAMPAIO CORRÊA

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Lucas Gazal (Guilherme Bastos), Alix Vinícius e Heron (Marcos Serrato); Baralhas, Rhaldney (Sillas) e Shaylon; Kelvin (Airton), Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Samuel Santos (Mateus Pivô), Gustavo Henrique (Gabriel Furtado), Fábio Aguiar e Pará (Vitinho); Mikael (Maurício), Ferreira e Marcinho; Robinho, Ytalo e Henrique (Alyson). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS – Ytalo, aos 29, e Fábio Aguiar, aos 48 minutos do primeiro tempo. Gustavo Coutinho, aos 25 e aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Baralhas e Luiz Fernando (Atlético-GO); Robinho e Ytalo (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO – Emerson Carioca (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 56.720,00.





PÚBLICO – 6.860 pagantes.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

