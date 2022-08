Gustavo Azzolini promove palestra gratuita com Pondé para professores

Da Redação 12/08/2022 - 20:45 Compartilhe

A pandemia apresentou diversos desafios em todas áreas da economia. Na educação, seja no ensino infantil, no médio ou no superior, também não foi diferente.

“Foi um período muito desafiador para a Instituição e para todos que fazem parte da vida da faculdade. Mesmo com as incertezas que a pandemia trouxe, o conteúdo não poderia ficar para depois. E assim com salas online através das plataformas de live Google, nós conseguimos atingir com toda a criatividade os nossos alunos”, conta Gustavo Azzolini, da Faculdade de Americana – FAM, onde as aulas foram suspensas em março de 2020 e um novo período de aprendizado para alunos e instituição foi iniciado.

Quando as aulas em casa caminhavam bem, um novo desafio chegou com a volta do aprendizado na prática para cursos do setor da saúde necessitavam de prática de atendimento.

“Esse foi outro importante momento. Em parceria com os professores da área da saúde, conseguimos atender todas as orientações do Ministério da Saúde com a utilização dos EPIs e, assim, as aulas práticas voltaram com alguns atendimentos na clínica. Fomos uma das primeiras Instituições de Ensino Superior a voltar com aulas práticas presenciais”, lembrou.

E, para este momento pós-pandemia, o diretor promove o Encontro com Educadores FAM, dessa vez, com o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé, no dia 3 de setembro. Os interessados devem se inscrever, pois as vagas são limitadas.

“Estamos vivendo um momento de acolhimento dos nossos alunos e dos novos que estão chegando após vivenciarem o período de pandemia. Sabemos que a ansiedade, tanto de alunos quanto de educadores, está presente. Sendo assim, buscamos oferecer uma palestra em que todos possam entender melhor o que estamos vivendo dentro e fora da sala de aula”, finalizou Azzolini.