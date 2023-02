Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 27/02/2023 - 21:49 Compartilhe

O paranaense de 16 anos, Gustavo Almeida, 124º do mundo, estreou com vitória em batalha na noite desta segunda-feira no Brasil Juniors Cup, tradicional evento realizado em Porto Alegre, com pontuação J300.

Ele passou pelo americano Maxwell Exsted, 135º, por 3/6 7/6 (7/4) 7/6 (7/5) e vai encarar o japonês Lennon Jones, 80º colocado, brigando por vaga nas oitavas de final.

Foi o único triunfo brasileiro do dia. Enzo Kohlmann perdeu para o principal favorito, o russo Yaroslav Demin, 12º colocado, por 6/4 7/5. Pedro Pinto caiu diante do russo Daniil Panarin, sexto favorito, por 6/2 6/0. Entre as meninas, a carioca Gabriela Félix perder por um duplo 6/1 diante da argentina Luciana Moyano, quarta favorita, a pernambucana Cecilia Costa perdeu em três sets contra a polonesa Malwina Rowinska, quinta favorita, por 6/2 3/6 6/0. Maria Luisa Oliveira caiu diante da italiana Greta Greco por 6/1 6/2. Olivia Carneiro perdeu para a equatoriana Tania Isabel, sexta cabeça de chavem por 6/4 6/2.





