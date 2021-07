Gustavinho acredita em recuperação do Paraná e quer bom resultado contra o Criciuma pela Série C Atacante foi destaque na última partida e quer que o time evolua ao longo de 2021

Na última rodada da série C, atuando em casa, o Paraná Clube conseguiu a sua primeira vitória na competição. O Tricolor bateu o São José por 3 a 1 e chegou aos quatro pontos na tabela de classificação, ocupando atualmente a oitava colocação. Um dos destaques da partida, o atacante Gustavinho ressaltou a importância da vitória na competição nacional.

– Nós já buscávamos essa vitória desde o início da competição. Nosso grupo estava muito incomodado com essa situação e acreditamos que foi a nossa mudança de chave para a sequência e com os pés no chão sabendo que precisamos melhorar mais para conseguir chegar onde queremos – comentou.

Na próxima rodada da série C, o Paraná visita o Criciúma, que é líder do grupo B. Gustavinho falou sobre as dificuldades que espera, mas acredita que o Paraná pode conseguir um resultado positivo.

Sabemos da dificuldade que será o jogo lá em Criciúma, principalmente pelo campeonato que vem fazendo, é a melhor campanha do campeonato até então, mas sabemos que temos condições de fazer um grande jogo lá e voltar para casa com pontos importantes para sequência – concluiu o atleta.

Criciúma e Paraná se enfrentam no próximo domingo (04), às 16h00, no estádio Heriberto Hulse em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série C.

