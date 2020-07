Gundogan diz que City deve melhorar para encarar o Real Madrid Meio-campista se mostrou preocupado com performance da equipe após derrota para o Arsenal na Copa da Inglaterra. Rival vive grande momento no futebol espanhol

Após a derrota frustrante para o Arsenal e a eliminação na Copa da Inglaterra, o meio-campista Gundogan se mostrou preocupado com o futuro do Manchester City na Liga dos Campeões. O clube está nas oitavas de final, possui vantagem por ter vencido o Real Madrid por 2 a 1 no Bernabéu, mas o momento das duas equipes é diferente.

– Nós ainda temos dois jogos do Inglês e um jogo grande contra o Real. Nós precisamos melhores, porque do jeito que jogamos não será suficiente para avançar de fase. Precisamos melhorar rápido, pois não temos muito tempo. Temos que tentar fazer nosso melhor – disse o alemão aos meios oficiais do clube.

Gundogan e Guardiola concordaram que o Manchester City fez um bom segundo tempo e que deveria ter jogado daquela maneira desde o princípio. Enquanto os ingleses mostram irregularidade nesse retorno de futebol na Inglaterra, os espanhóis jogam um futebol sólido e venceram os 10 jogos que fizeram na La Liga.

E MAIS:

Veja também