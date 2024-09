Gulliver levará imóvel de fábrica a leilão para pagar dívidas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 13:39 Para compartilhar:

O imóvel onde funciona a fábrica de brinquedos da Gulliver, em São Caetano do Sul, será levado a leilão para pagar dívidas da empresa, que está em recuperação judicial desde 2017. O imóvel é composto por dois galpões e será oferecido em leilão eletrônico com datas previstas para 9 e 23 de outubro.

Na expectativa da Taba Leilões, responsável pelo certame, o valor a ser arrecadado tende a superar R$ 52 milhões.

Conhecida pelos brinquedos Forte Apache, Jogo de Xadrez do Mequinho, Família Peposo, Agarradinho e bonecos de super-heróis, a Gulliver segue com a fábrica em operação.

Após o leilão, serão necessários de três a seis meses para a desativação da produção no local.

A Gulliver foi fundada em 1970 pelos filhos de Mariano Lavin Ortiz, um espanhol fabricante de brinquedos, que veio para o Brasil com a família para escapar da ditadura do general Francisco Franco.

O nome da fabricante de brinquedos foi inspirado no mais conhecido romance de Jonathan Swift: “As viagens de Gulliver”.

A empresa, porém, não resistiu à recessão da economia brasileira na última década, nem à concorrência do comércio eletrônico e a enxurrada de brinquedos importados a baixo custo. Restou a venda do imóvel para pagar as dívidas que ficaram.

Os galpões devem atrair vários interessados, uma vez que a localização atende tanto empreendimentos comerciais quanto residenciais.

O imóvel tem área total de 7,3 mil metros quadrados e fica na Rua Barão de Mauá, 280, entre as avenidas Guido Aliberti e Nelson Braido.

Na sua vizinhança há uma unidade do Hospital e Maternidade São Luiz, e o Park Shopping São Caetano.