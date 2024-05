Gulf Combustíveis anuncia Caio Castro como seu novo embaixador

Conteúdo de Marcai Conteúdo de Marca https://istoe.com.br/autor/conteudo-de-marca/ 22/05/2024 - 11:48 Para compartilhar:

A Gulf Combustíveis, que tem um histórico de iniciativas ousadas e um slogan que diz “Together we are unstoppable – Juntos, somos imparáveis” tem planos para expandir sua presença no Brasil e fortalecer seu vínculo com a cultura e a sociedade brasileira.

A grande novidade agora é a parceria com Caio Castro, renomado ator, apresentador e piloto. Ele se tornou o novo embaixador da Gulf Combustíveis, principalmente por sua paixão pelo automobilismo, que coincide com o espírito da marca.

Caio começou a competir na Porsche Cup Brasil em 2020, a maior e mais prestigiada série monomarca da América Latina, em que pilota um Porsche 911 GT3 Cup, o carro de corrida mais produzido no mundo.

“Será um prazer fazer parte da trajetória de uma marca tão icônica e com produtos e serviços publicamente reconhecidos e de qualidade comprovada”, comemora Caio Castro.

A Gulf Combustíveis começou suas operações no Brasil no ano passado, em parceria com a Fit Combustíveis , inaugurando diversos postos de abastecimento nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. E a empresa vê 2024 como um ano muito importante para sua expansão.

Ainda em janeiro, a Gulf Combustíveis patrocinou o icônico Baile da Vogue , contando com a presença de Deborah Secco como embaixadora, acompanhando e transmitindo impecavelmente o evento. Depois disso, a empresa também patrocinou os camarotes mais tradicionais do carnaval do Rio e de São Paulo : o Camarote Quem O Globo na Sapucaí e o Camarote Folia no Sambódromo do Anhembi.

Com cobertura completa dos dias de carnaval, incluindo os Desfiles das Campeãs, a Gulf Combustíveis proporcionou aos convidados uma experiência única. Mas a festa não parou por aí, a empresa também participou do Estandarte de Ouro , uma premiação anual para as escolas de samba do Rio de Janeiro. Durante o evento, os convidados e foliões tiveram a oportunidade de conhecer a história e o legado da marca, além de presenciar a entrega de dois prêmios apresentados pela empresa no palco da festa.

A parceria com Caio Castro

Como embaixador da Gulf Combustíveis no Brasil, Caio Castro representará a marca em campanhas publicitárias, eventos, redes sociais e outras plataformas. Além disso, os logotipos da Gulf, uma marca já consolidada no mundo do automobilismo , estarão visíveis em destaque no carro de corrida do piloto.

A parceria promete ser um grande passo para a empresa consolidar sua imagem e fortalecer sua ligação com o universo do automobilismo também para os entusiastas brasileiros.

Uma história que também está sendo escrita no Brasil

Com mais de cem anos de história, a Gulf Oil International tem um legado sólido de patrocínios e parcerias no mundo dos esportes a motor. A empresa tem uma longa tradição de apoio a equipes lendárias, como a John Wyer Automotive Engineering (JWAE), famosa por sua associação com o Ford GT40 e o Porsche 917 da Gulf , que alcançou grande sucesso e foi destaque no filme “Le Mans”, estrelado por Steve McQueen.

Outras parcerias notáveis da Gulf incluem a Aston Martin, a McLaren e a tradicional equipe Williams Racing, da qual a Gulf é patrocinadora desde o início de 2023. Isso significa que a marca tem presença em categorias de elite, como a Fórmula 1 , a série Can-Am, a Fórmula Indy e, como mencionado antes, Le Mans, ao longo de várias décadas.

A parceria da Gulf Combustíveis com Caio Castro é uma maneira de conectar ainda mais a marca, já muito conhecida globalmente , com o público brasileiro, ao mesmo tempo em que a empresa executa seu plano de expansão de postos de combustíveis no país. A marca oferece combustíveis de alta qualidade, como sua gasolina aditivada, que já vem com aditivos de limpeza desde a refinaria, sem custo adicional para o consumidor.

Jonathas de Castro, Diretor da Gulf Combustíveis, comentou sobre a parceria com Caio Castro: “Estamos muito animados em receber o Caio em nossa equipe. Seu perfil empreendedor e aventureiro se alinha perfeitamente com os valores da nossa marca. Com a expansão dos postos Gulf no país, queremos fortalecer nossa presença em um mercado de combustíveis altamente competitivo”.

Conheça os postos Gulf Combustíveis

