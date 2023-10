Gulf chega ao Brasil com a promessa de impactar o mercado de postos de combustíveis

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 12:49 Compartilhe

O mercado de postos de combustíveis no Brasil está prestes a ser impactado pela chegada da Gulf, pioneira na indústria petrolífera e uma das marcas mais emblemáticas no mundo automobilístico e de corridas, que está fazendo sua entrada no país com a inauguração de uma rede de postos de gasolina.

A parceria estratégica com a Fit Combustíveis, a maior distribuidora para postos de bandeira branca no eixo Rio-São Paulo, promete trazer uma série de benefícios não apenas para os consumidores, mas também para a economia do país.

Expansão ambiciosa e investimento milionário

A parceria entre a Gulf e a Fit Combustíveis marca o início de um ambicioso plano para solidificar sua presença regional. Inicialmente, o foco está direcionado ao eixo Rio-São Paulo, com a meta de abrir 200 postos de gasolina até o final de 2024.

A Gulf, conhecida por seu apoio ao automobilismo, está atualmente em um período de expansão na América Latina, e o Brasil não poderia ficar de fora de seus planos, dado o tamanho significativo do mercado nacional. Com cerca de 42 mil postos de combustíveis, aproximadamente metade deles operando de forma independente, sem uma marca associada, o país exibe uma cultura automobilística vibrante, com uma paixão profundamente enraizada por carros e corridas.

“Essa parceria permite unir essa paixão brasileira ao pioneirismo da marca Gulf. A Gulf, por sua vez, é reconhecida por transmitir emoção, paixão e conexão, oferecendo uma oportunidade única para introduzir uma atmosfera especial no mercado brasileiro.”, explica Julio Cesar Paulon, diretor comercial da Refit, refinaria responsável pela produção da gasolina fornecida nos postos Gulf.

Essa expansão implica um investimento de aproximadamente R$700 milhões em todos os ativos relacionados ao negócio de postos de gasolina. Esses investimentos englobam a formação de uma equipe altamente especializada, o desenvolvimento de tecnologia para uma gestão e operação eficazes, além de uma estratégia de marketing sólida para consolidar a marca entre os consumidores.

Conforme destacado pelo CEO do Grupo Fit, Jorge Monteiro: “A Fit Combustíveis, por meio da marca Gulf, tem um ambicioso plano de expansão para fortalecer sua presença regional, com a expectativa de movimentar cerca de R$20 bilhões no mercado brasileiro”.

Impacto econômico significativo

Além de ser um marco para a Gulf, essa parceria é também uma demonstração de confiança na economia brasileira. Investimentos de grande porte como esses têm o potencial de revolucionar o setor de postos. Espera-se um aumento considerável na concorrência, o que, por sua vez, levará a melhorias nos serviços oferecidos, preços mais competitivos e uma maior variedade de produtos disponíveis para os clientes.

Entretanto, os impactos positivos não param por aí. A expansão da Fit Combustíveis e da Gulf resultará em um considerável aumento na produção e distribuição, gerando empregos diretos e indiretos.

A cadeia produtiva do setor, incluindo fornecedores de matérias-primas, transporte e distribuição, também será impulsionada. Isso contribuirá para o crescimento econômico das regiões, com a injeção de recursos financeiros e a movimentação financeira gerada pela expansão da Fit Combustíveis. O resultado final é um aumento na geração de renda e o desenvolvimento de infraestrutura em todo o país.

Gulf: A chegada de um ícone do automobilismo mundial no Brasil

A parceria entre a Fit Combustíveis e a Gulf une a expertise e a ampla presença da Fit no país ao prestígio e à tradição da Gulf, uma marca com mais de 110 anos de história e que ganhou destaque em competições de renome, como as 24 Horas de Le Mans e a recente parceria com a equipe Williams Racing de Fórmula 1.

Essa colaboração trará à Fit acesso a uma marca bem estabelecida, com presença internacional, fortalecendo sua posição no mercado e aumentando sua visibilidade. Além disso, a Gulf trará conhecimentos adicionais que serão fundamentais para apoiar a expansão e o crescimento de todo o grupo.

Juntas, as empresas poderão explorar oportunidades na oferta de produtos e serviços inovadores, compartilhar conhecimento e tecnologia, e, assim, impulsionar o desenvolvimento e a diferenciação no mercado, oferecendo soluções mais atrativas e aprimoradas aos consumidores brasileiros.

Perspectiva de futuro promissor

Em uma perspectiva de médio prazo, Jorge Monteiro, CEO do Grupo Fit, vê a Fit em 2030 como uma das líderes consolidadas do setor de combustíveis, com presença significativa em todo o país. A visão para o futuro da empresa é pautada em expansão geográfica, inovação e qualidade.

A chegada da Gulf ao Brasil é um marco importante para o setor de postos de combustíveis e para o país como um todo. Com grandes investimentos, uma estratégia de expansão ambiciosa e um compromisso com a qualidade, essa parceria promete beneficiar não apenas os consumidores, mas também a economia brasileira como um todo, impulsionando o crescimento e a competição no mercado.

A paixão pela cultura automobilística brasileira se une ao pioneirismo da marca Gulf, trazendo uma atmosfera única para o setor.