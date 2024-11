Guitarrista do ‘The Who’ revela experiência sobrenatural com colega que morreu em 2019

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 13:58 Para compartilhar:

O guitarrista do icônico The Who, Pete Townshend, 79, revelou que passou por uma experiência sobrenatural. Durante uma entrevista ao podcast “Rockonteurs”, o rockeiro contou uma conversa que teve com Alan Rogan, técnico de guitarra do artista e que morreu em 2019.

Ao voltar para sua residência, Pete notou que um um veado estava preso no arame farpado de sua casa: “Temos muitos veados em volta da nossa casa. E havia um veado morto, um filhote de veado, um ser morto preso em algum arame farpado. E eu parei meu carro, fui até ele e comecei a ajudá-lo, mas ele estava morto”.

“Então eu ia simplesmente puxar o veado para fora e levá-lo para ser enterrado ou algo assim. E assim que o derrubei, ele ganhou vida e saiu correndo.” Ao chegar em casa, o cantor disse para a sua esposa que tinha conversado com Alan, que faleceu vítima de câncer.

Essa não é a primeira vez que Pete ou sua esposa tem contato com o mundo sobrenatural. “Eu vi Rachel conversando com um cavalo, ela é psíquica, e eu tenho certas habilidades psíquicas. Várias pessoas em quem eu coloquei maldições tiveram as coisas mais terríveis acontecendo com elas, a ponto de eu realmente ter que parar de fazer isso”, confidenciou.

Acostumado com as críticas ao seu dom, Townshend diz que é muito mais fácil ser ateu: “Você simplesmente tira sarro de todo mundo que acredita em alguma coisa, e diz, bem, estou pronto para virar pó. O mais difícil é realmente tentar racionalizar algo, o que você sente instintivamente”.

Atualmente os dois não moram mais na residência, que fica aos arredores de Londres, em Richmond Hill.

