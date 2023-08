Guitarrista Dan Valbusa é internado em hospital para tratar um câncer na tireoide

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 16:36 Compartilhe

Dan Valbusa, 35, guitarrista que fez sucesso na banda adolescente Cine, compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira, 1º, que foi internado para tratar um câncer de tireoide. Em maio deste ano, o músico foi operado e retirou o nódulo no Hospital Israelita Albert Sabin, em São Paulo.

Dessa vez, Valbusa contou que está isolado para um procedimento com iodo radioativo, uma das terapias que atuam neste caso. “Registro do dia que eu virei um X-men radioativo! Internado e isolado no hospital essa semana pro tratamento com iodo radioativo”, relatou.

O guitarrista descobriu o câncer após realizar um check up geral. O médico revelou que a sua tireoide estava desregulada. Com o ultrassom no local, o resultado mostrou um carcinoma papilífero. Valbusa, no entanto, pontuou que se tratava de um tipo comum de câncer na região.

Após a cirurgia, ele publicou uma foto do pós-operatório. “Retiramos a tireoide completa com o nódulo maligno […] em algumas semanas começa a preparação pra sessão de iodoterapia.”

