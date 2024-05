Guitarrista da banda Afrocidade é espancado até a morte na Bahia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/05/2024 - 16:11 Para compartilhar:

Flávio de Oliveira da Silva, de 32 anos, guitarrista da banda Afrocidade, conhecido como Fal Silva, foi espancado até a morte no bairro Novo Horizonte, em Camaçari, Bahia, na sexta-feira, 22.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a Polícia Civil da Bahia informou que o caso é apurado pela 4ª DH (Delegacia de Homicídios) Camaçari, assim como a autoria e motivação do crime.

De acordo com o programa “BA Meio Dia” da TV Bahia, afiliada à TV Globo, Flávio estava na pizzaria de uma tia quando quatro homens o chamaram. O guitarrista foi falar com eles do lado de fora do estabelecimento e passou a ser agredido.

Algumas pessoas tentaram ajudar Flávio, mas não conseguiram. Por meio de uma publicação no Instagram, a banda Afrocidade lamentou o ocorrido. “Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, irmão”, escreveu.

Flávio atuava como guitarrista na banda desde 2011. A produtora do grupo, Isé Música Criativa, compartilhou nas redes sociais que o músico “trazia a ousadia que casava com as vozes e a percussão. Na banda, era considerado o ‘violeira da maldade’. Quem acompanha o Afrocidade percebia o quanto ele vivia a música intensamente nos palcos e também fora deles”.