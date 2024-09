Guitarra de Noel Gallagher, do Oasis, é leiloada por mais de US$ 170 mil

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2024 - 16:27 Para compartilhar:

Uma guitarra que pertenceu a Noel Gallagher, um dos membros da banda britânica Oasis que recentemente anunciou seu retorno, foi vendida em um leilão por mais de US$ 173.000 (978,2 mil reais na cotação atual), anunciou a Sotheby’s nesta quinta-feira (12).

A guitarra, uma Epiphone Les Paul Standard, foi avaliada em 80.000 libras (593,7 mil reais na cotação atual).

O instrumento foi apresentado no videoclipe e na capa do primeiro single do Oasis, “Supersonic”, segundo o comunicado.

Duas outras guitarras usadas por Gallagher também foram vendidas durante esse leilão.

Os membros do grupo Oasis, fundado em 1991 em Manchester, se separaram em 2009 devido a brigas recorrentes entre os dois irmãos Gallagher, que desde então seguiram carreira solo.

O anúncio do retorno da banda de rock britânica, feito no final de agosto, despertou o entusiasmo dos fãs, que se aglomeraram nas páginas de vendas em 31 de agosto para conseguir um ingresso para a turnê de 2025.

No entanto, a venda de ingressos se transformou em um caos. Muitos fãs relataram listas de espera e plataformas de vendas com mau funcionamento, especialmente a gigante Ticketmaster UK. A autoridade de concorrência do Reino Unido abriu imediatamente uma investigação.

