Guitarra de Kurt Cobain é vendida por cerca de R$ 8 milhões

A guitarra usada pelo líder e vocalista do Nirvana, Kurt Cobain (1967-1994), na última turnê do grupo foi vendida por US$ 1,58 milhão (cerca de R$ 7,7 milhões), após 13 lances, anunciou a casa de leilões Julien Auction’s. O instrumento foi um dos poucos que o músico não destruiu no decorrer da carreira e pertencia ao irmão de Kurt, Chad Cobain.

Mesmo assim, a guitarra Fender MG-69 Mustang 1993 fabricada no Japão, não está intacta. Há desgastes e pequenos danos por todo o instrumento, que resiste e mantém boa integridade até hoje.

No anúncio do leilão, a casa responsável pela venda listou uma série de avarias, mas a maioria é superficial. Várias das características originais estão mantidas, como as cordas: são as mesmas usadas por Cobain na última apresentação e nunca foram trocadas. A venda foi feita na sexta-feira, 17.

CANHOTO

O cantor e compositor norte-americano tocou a guitarra Fender azul-celeste e vermelha para canhotos durante a turnê de In Utero, o último disco da lendária banda de grunge.

“O Nirvana fez o último show em 1º de março de 1994 em Munique e as imagens disponíveis da apresentação confirmam que Cobain tocou com essa guitarra naquela noite”, afirmou a Julien Auction’s.

O acabamento, embora tenha desgastes de uso, como áreas de pintura descascadas, nunca foi alterado. Na parte de trás, a guitarra, também conhecida como Skystang I, tem duas rachaduras grandes, uma de cerca de 18 cm e outra de 7 cm. Segundo a casa de leilões, ambas parecem estáveis.

Uma parte do lucro da venda vai para a instituição de caridade de saúde mental Kicking the Stigma.

Kurt Cobain se suicidou em Seattle, em 5 de abril de 1994, aos 27 anos, no auge da fama.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

