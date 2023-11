Guitarra da última turnê de Kurt Cobain leiloada por US$ 1,5 milhão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 8:15 Para compartilhar:

A guitarra utilizada pelo líder e vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, na última turnê do grupo foi vendida por 1,587 milhão de dólares (7,7 milhões de reais), anunciou na sexta-feira a casa de leilões Julien Auction’s.

O cantor e compositor americano tocou a guitarra Fender Mustang azul-celeste e vermelha durante a turnê do álbum “In Utero”.

“O Nirvana fez seu último show em 1º de março de 1994 em Munique, Alemanha, e todas as imagens disponíveis do show confirmam que Cobain tocou com esta guitarra naquela noite”, afirmou a Julien Auction’s.

Kurt Cobain se matou em abril de 1994, aos 27 anos, no auge da fama.

A guitarra Mustang está ainda intacta, ao contrário de muitas que Cobain destruiu no palco.

