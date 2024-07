Guirassy, vice-artilheiro da última Bundesliga pelo Stuttgart, assina com Dortmund até 2028

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2024 - 12:39 Para compartilhar:

O Borussia Dortmund oficializou nesta quinta-feira (18) a contratação de Serhou Guirassy, atacante guineense há algum tempo cobiçado pelo clube alemão depois de uma excelente temporada jogando pelo Stuttgart.

A assinatura havia sido adiada devido a uma lesão descoberta durante um exame médico realizado neste mês de julho.

O Dortmund anunciou nesta quinta que a lesão “não requer cirurgia” e os médicos do clube avaliam que Guirassy “estará pronto neste verão” (europeu).

O atacante, nascido na França, seguirá um programa de recuperação isoladamente antes de começar a treinar junto com sua nova equipe.

O Dortmund fechou a contratação de Guirassy depois de cumprir a cláusula de rescisão de 18 milhões de euros (cerca de R$ 108,8 milhões pela cotação atual) de seu contrato, segundo a imprensa alemã.

Com 28 gols marcados em 28 jogos disputados, o guineense foi o vice-artilheiro da temporada passada na Alemanha, atrás do inglês Harry Kane, do Bayern de Munique.

O Stuttgart venceu o Dortmund três vezes contando todas as competições em 2023-24, com Guirassy marcando nos três jogos.

O atacante é o segundo jogador do Stuttgart que o Dortmund contratou durante esta janela de transferências, após a aquisição do zagueiro alemão Waldemar Anton.

O Dortmund agora dispões de quatro atacantes, com Guirassy se juntando ao camisa nove da seleção alemã, Niclas Fuellkrug, ao atacante da Costa do Marfim, Sebastien Haller, e ao adolescente Youssoufa Moukoko.

Apesar de ter chegado à final da Liga dos Campeões na temporada passada, onde perdeu por 2 a 0 para o Real Madrid, o Dortmund teve uma campanha decepcionante na Alemanha.

Apenas um ano depois de perder o título devido ao saldo de gols, o Dortmund terminou em quinto lugar na temporada passada, com 27 pontos atrás do campeão invicto Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso.

Após o encerramento da última temporada, o Dortmund perdeu os veteranos Marco Reus e Mats Hummels e viu a saída do técnico Edin Terzic. O ex-jogador do Dortmund, Nuri Sahin, foi designado para assumir o comando da equipe.

dwi-kas/smk/jde/mfr/mcd/aam/dd