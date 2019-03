Guinness reconhece japonesa como pessoa mais velha do mundo

TÓQUIO, 09 MAR (ANSA) – O livro “Guinness World Records” reconheceu uma japonesa de 116 anos de idade como a pessoa mais velha do mundo.

Kane Tanaka foi declarada detentora do recorde em uma cerimônia no asilo onde vive atualmente, em Fukuoka, sudoeste do Japão.

Nascida em 2 de janeiro de 1903, ela teve quatro filhos ao longo da vida e possui o hábito de acordar sempre às 6h da manhã.

Segundo Tanaka, sua diversão é “estudar matemática”. O recorde anterior pertencia a outra japonesa, Chiyo Miyako, falecida em julho passado, aos 117 anos de idade. (ANSA)