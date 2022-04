Guinness anuncia lançamento mundial de cerveja com adição de café

Nos últimos anos, a tradicional cervejaria Guinness tem buscado criar produtos para acompanhar as tendências do segmento. Em 2015, a marca lançou sua primeira cerveja do estilo India Pale Ale, a Nitro IPA. Em 2020, foi a vez de anunciar seu primeiro rótulo sem álcool.





Para este ano, a aposta da cervejaria é o lançamento mundial da Guinness Cold Brew Coffee, versão da clássica Stout elaborada com café extraído a frio, técnica em que os grãos ficam mergulhados em água fria por várias horas. Além de café, o novo rótulo leva malte tostado, que confere sabores de caramelo e chocolate.

Até então, a cerveja só estava à venda nos Estados Unidos. A partir desta semana, a Guinness Cold Brew Coffee começa a chegar a pontos de venda do Reino Unido e a previsão é que ela seja comercializada em outros países nos próximos meses.

Segundo a marca, que faz parte da Diageo, maior empresa de bebidas alcoólicas do mundo, a nova cerveja foi criada para agradar tanto o público mais jovem, que tem buscado bebidas alcoólicas com novos sabores, quanto aqueles que já são fãs de uma Guinness gelada, pois o café combina perfeitamente com a cerveja.

“Agora é a hora certa para oferecer um rótulo com potencial para agradar uma grande parcela de consumidores. Existe uma conexão natural entre as notas de Guinness e os aromas e sabores de café”, disse John Burns, diretor da Guinness no Reino Unido.

