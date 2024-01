Guiné vence Guiné Equatorial (1-0) nos acréscimos e vai à quartas da Copa Africana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/01/2024 - 16:32 Para compartilhar:

A Guiné se classificou neste domingo (28) para as quartas de final da Copa Africana de Nações, ao derrotar a Guiné Equatorial por 1 a 0, graças a um gol marcado nos instantes finais dos acréscimos.

No Estádio Olímpico de Ebimpé, na Costa do Marfim, os guineenses jogaram em superioridade numérica a partir do início do segundo tempo, após a expulsão de Federico Bikoro no minuto 55. Pouco antes eles haviam tido um gol anulado por impedimento (52′), enquanto a Guiné Equatorial perdeu um pênalti aos 69 minutos de jogo.

Foi com uma bela cabeçada de Mohamed Bayo (98′), após um cruzamento de Ibrahim Diakite que a Guiné garantiu sua vaga nas quartas de final, em um jogo que só ficou mais animado no segundo tempo.

É um momento histórico para a Syli Nationale, que nunca havia vencido um duelo eliminatório da Copa Africana das Nações – foram vice-campeões em 1976, numa época em que os quatro finalistas disputavam o formato todos contra todos num quadrangular para decidir o título.

A Guiné vai enfrentar o Egito ou a República Democrática do Congo na próxima fase.

jld/mdm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias