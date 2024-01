Guiné Equatorial surpreende e empata com a Nigéria na Copa Africana de Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/01/2024 - 15:05 Para compartilhar:

A Nigéria de Victor Oshimen, uma das candidatas ao título, protagonizou a primeira surpresa da atual edição da Copa Africana de Nações (CAN) ao não passar do empate (1-1) com a Guiné Equatorial, num jogo do grupo A disputado em Abidjan, na Costa do Marfim.

Foi exatamente o astro do Napoli quem salvou as ‘Águias’ ao empatar a partida apenas dois minutos depois de Iban Salvador marcar para os guineenses equatoriais, aos 36 minutos.

Os nigerianos (vencedores do torneio em 1980, 1994 e 2013) dominaram e criaram diversas chances que poderiam ter garantido o triunfo, mas foram muito imprecisos diante do gol defendido por Jesús Owono.

A Nigéria sofreu um golpe no meio do primeiro tempo, quando o meio-campista Alhassan Yusuf – que se juntou à seleção às vésperas do torneio no lugar do lesionado Wilfred Ndidi, deixou o campo machucado.

Osimhen desperdiçou uma grande chance de colocar sua equipe na frente aos 76 minutos de jogo, quando ficou cara a cara com Ewono e chutou longe do alcance do goleiro, mas para fora.

Neste grupo A da CAN, a Costa do Marfim é líder com 3 pontos depois de vencer no sábado a Guiné Bissau por 2 a 0 no jogo inaugural.

A jornada de sábado se completa com os dois jogos do grupo B, em que o Egito de Mohamed Salah enfrenta Moçambique e Gana, com Iñaki Williams, estreia diante de Cabo Verde.

bm/fbx/mcd/pm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias