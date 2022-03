Guindos: mandato do BCE é estabilidade de preços, e não prever possível recessão

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta quarta-feira (2) que o mandato da instituição é garantir a estabilidade de preços, e não prever uma possível recessão. Enfatizando o que havia afirmado mais cedo durante evento da Universidade Carlos III, Guindos disse que a guerra russo-ucraniana provavelmente reduzirá o crescimento da zona do euro e impulsionará a inflação do bloco. O vice-presidente do Banco Central Europeu também comentou que a exposição financeira global à Rússia é baixa.

