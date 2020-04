Guimarães: Caixa já tem 10 milhões de cadastros finalizados

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães atualizou na tarde desta terça-feira, 7, as informações sobre a procura por trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) ao cadastro para o recebimento do auxílio emergencial.

Segundo ele, 10 milhões de cadastros já foram finalizados apenas hoje, e o banco espera concluir entre 15 milhões e 20 milhões de cadastros até o fim do dia. O presidente da Caixa lembrou que a Dataprev receberá hoje esses 20 milhões de nomes que ninguém (no governo) conhece.

“O movimento está acima do esperado, hoje será o dia de maior intensidade”, afirmou. “Tivemos 330 mil ligações na central 111, e mais de 100 milhões de downloads do aplicativo no android. Chegamos a ter uma queda de três minutos no site para cadastro e pedimos desculpas e um pouco de paciência se estiver lento”, completou.

O presidente da Caixa voltou a explicar que, apesar do depósito em conta, os beneficiários do auxílio emergencial só poderão sacar os valores segundo um cronograma que ainda será detalhado pelo banco. “Já temos 15 milhões de SMS (confirmações) em seis horas. Imaginem se, no dia do pagamento, 20 milhões a 30 milhões de pessoas forem juntas às lotéricas. Será um colapso e não vamos permitir isso”, enfatizou.

Ele garantiu que o banco irá ajudar as pessoas que não têm familiaridade com esses serviços a realizarem pagamentos e transferências virtuais. “O pagamento existirá, estará na conta, mas para transações digitais. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vamos ajudar”, prometeu.

Guimarães admitiu que há preocupação com número muito grande de pessoas indo às agências atrás de informação sobre o auxílio emergencial. “É muito importante tirarmos todas as dúvidas agora. Não podemos ter 50 milhões de brasileiros nas agências da Caixa e lotéricas, o que seria uma questão fora de precedentes”, repetiu.