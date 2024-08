Guillen: É nosso papel reancorar expectativas, salvaguardando a credibilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 22:31 Para compartilhar:

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, reforçou nesta terça-feira, 13, que o papel da autarquia é reancorar as expectativas, salvaguardando a credibilidade da instituição. De acordo com ele, o processo de reancoragem das expectativas é muito importante para reduzir o custo desinflacionário.

“As expectativas desancoradas aumentam muito o custo e você trazer a inflação para meta tem um impacto sobre a atividade muito maior. Então, é nosso papel, essa é uma parte da nossa missão, a de reancorar essas expectativas, salvaguardando a credibilidade para conseguir reancorar as expectativas”, disse durante palestra que proferiu no evento Prêmios Broadcast: Analistas, Empresas, Projeções, nesta noite em São Paulo.

O movimento das expectativas, de acordo com Guillen, levou à primeira discussão sobre a meta. Agora, com o decreto da meta contínua, ele diz achar que encerra qualquer debate sobre isso. “O decreto que define uma meta contínua de 3% que não pode mudar com menos de 36 meses de antecedência. Então eu acho que coloca muita segurança no regime, que é muito importante”, disse.

O diretor observou, ainda, que não só as expectativas aumentaram, mas também o prêmio de risco e que “temos de combater isso”. “A maior desancoragem traz desconforto e temos de atuar para combater isso”, reforçou.