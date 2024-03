Guilherme Toldo inicia bem a caminhada rumo à Paris-2024 com vitórias no Grand Prix

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/03/2024 - 18:20 Para compartilhar:

Principal representante do Brasil na esgrima masculina, Guilherme Toldo iniciou bem sua caminhada rumo à quarta olimpíada da carreira ao passar pela fase prévia e avançar à chave principal no Grand Prix de Washington, neste sábado, no florete individual.

De olho em Paris-2024, Guilherme Toldo lidera a corrida continental e tem como principal rival pela vaga o mexicano Diego Cervantes, que precisa marcar 17 pontos a mais que o brasileiro nos Estados Unidos, algo que só fez uma vez na carreira, para evitar a vaga antecipada ao experiente florista verde e amarelo.

Depois de passar pelos poules, com bye na estreia e superando o compatriota Paulo Morais, por 15 a 11, Guilherme Toldo encarou o israelense Ori Finsterbushe e com boa luta, fez 15 a 9 para entrar na chave principal, na qual vai encarar o egípcio Tit Nam Cheng.

Medalha de bronze no florete individual do Pan de Santiago, Toldo busca a redenção olímpica após eliminação precoce e contestada em Tóquio-2020, quando caiu na estreia para o local Toshiya Saito por 15 a 10. O combate foi bastante questionado por diversos toques do brasileiro não registrados.

