Guilherme Schimidt bate campeão olímpico e bicampeão mundial e garante prata no Masters de judô

Guilherme Schimidt venceu um campeão olímpico e um bicampeão mundial para trazer a prata para o Brasil no Masters de judô neste sábado. O brasiliense levou a medalha de prata na categoria até 81 kg do World Masters da Hungria ao perder a final para o belga Mathias Casse ao levar um waza-ari em menos de 20 segundos de combate.

O judoca brasileiro, de 22 anos, teve uma trajetória difícil na competição. Oitavo do ranking mundial, Schimidt passou primeiro, com facilidade, pelo espanhol Jose María Mendiola. Nas quartas de final, o brasiliense teve pela frente o japonês Takanori Nagase, campeão olímpico em Tóquio 2020 e bronze na Rio 2016, e ganhou no total de punições: 3 a 2.

Na semifinal, outra pedreira: derrotou o bicampeão mundial Tato Grigalashvili, da Geórgia, por conta de punições ao adversário. Na final, porém, o belga Casse, atual número 2 do ranking, foi mais ligeiro e com a vantagem do waza-ari tratou de administrar até o final.

Ketelyn Quadros e Gabriela Mantena perderam na estreia na categoria até 63kg. Luana Carvalho foi eliminada nas oitavas e, na mesma altura da competição, o campeão de 2022 do Masters, Daniel Cragnin, também foi eliminado. O World Masters só perde, em hierarquia nos torneios da Confederação Mundial de Judô, para o Mundial da categoria.

