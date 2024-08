Guilherme prevê reencontro complicado do Santos com o Paysandu na Série B e celebra artilharia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2024 - 16:00 Para compartilhar:

A estreia do Santos na Série B foi com uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, na Vila Belmiro. Um turno depois, as equipes se reencontram nesta sexta-feira, em Belém, e Guilherme, que fechou o placar naquele jogo, prevê um reencontro bem mais complicado por causa da evolução do rival.

“Lá foi o começo da reconstrução (na Vila Belmiro), que a gente tem falado desde o início da competição e eu acredito que a gente já evoluiu muito de lá para cá”, enfatizou o atacante, que não espera a mesma facilidade na 20ª rodada. O Paysandu tem apenas uma derrota em seus domínios.

“Já começamos a analisar o Paysandu hoje de manhã antes do treino, com o professor Carille mostrando o vídeo e passando alguns detalhes. Eles se reforçaram bem recentemente e acredito que estão com um time melhor do que do início do campeonato”, frisou o artilheiro santista. “Então, com certeza será um jogo muito complicado, mas a gente está pronto para fazer um grande jogo lá e voltar para Santos com a vitória.”

Em boa fase e agora isolado no topo da artilharia santista, Guilherme celebra a boa fase, com oito bolas nas redes rivais, e espera manter o embalo para ajudar o time a manter a liderança isolada e, ao mesmo tempo, voltar a ter “gordura” na classificação – com o empate por 1 a 1 com o Sport, o time subiu para 34 pontos, diante de 33 do Novorizontino.

“Feliz por mais um gol e muito grato a Deus por esse momento. Desde a minha chegada as coisas têm acontecido e estou feliz demais”, disse, satisfeito. “Eu tenho o apoio também de todos os atletas, comissão, torcedores e funcionários. Mesmo trabalhando todos os dias para fazer o melhor, confesso que não esperava que seria tão bom. Estou muito feliz pelo momento e espero dar continuidade”, concluiu Guilherme.