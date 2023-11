Guilherme Portella é reeleito presidente do Sindilat/RS para o período 2024/26

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 17:02 Para compartilhar:

São Paulo, 28 – O diretor da Lactalis do Brasil Guilherme Portella foi reconduzido nesta terça-feira, 28, à presidência do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat/RS) para o triênio 2024/2026. Atual presidente da entidade, ele foi eleito em chapa única, que tem Alexandre Guerra, da Cooperativa Santa Clara, como 1º vice-presidente.

Em nota, Portella disse que vai trabalhar por maior competitividade para o setor lácteo gaúcho.

“Nosso objetivo é manter uma defesa firme das indústrias e cooperativas de leite do Rio Grande do Sul em busca de melhores condições para o desenvolvimento da atividade. Precisamos trabalhar a cadeia de produção junto com as entidades de produtores rurais e Governo em ações que fomentem a produtividade, reduzam custos e aumentem o consumo interno”, disse ele. “Dessa forma, em médio prazo, conseguiremos produzir um leite competitivo em escala mundial, aumentando nosso volume de vendas interestaduais e exportações, o que deverá ajudar no desenvolvimento de todo o Estado.”

