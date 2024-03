Guilherme Leicam rebate críticas à sua aparência: ‘Me sinto igual vinho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/03/2024 - 14:55 Para compartilhar:

Recentemente, Guilherme Leicam chamou atenção nas redes sociais por sua aparência aos 33 anos. Ele, que já foi considerado “galã global” na década de 2010, quando atuou em novelas como “Malhação” e “Fina Estampa”, não se deixou abalar pelas críticas.

“Foi cedo que recebi o título de galã da Globo através do Victor de Malhação, mas sempre achei isso muito engraçado. Eu não me sentia tão lindo e maravilhoso como diziam. O título nunca me seduziu. Sempre me interessei por pessoas de verdade com defeitos e imperfeições, são as mais interessantes”, contou, em entrevista ao “gshow”.

Ele revelou ter sempre mantido a humildade e os “pés no chão”, mas lamentou os comentários desagradáveis. “Eu não fico chateado com as críticas […] Somos expostos de uma maneira que confunde a cabeça das pessoas e elas não conseguem distinguir ficção de realidade. As pessoas acreditam que podem atacar e falar sobre qualquer coisa e ficar escondidas atrás de um perfil fake”, continuou.

Na sequência, o ator brincou: “Não tenho a maior autoestima do mundo, mas não sou uma pessoa ‘deprê’. Me sinto igual vinho, quanto mais maduro, melhor.”

