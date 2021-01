Guilherme Lazaroni comemora sequência na Ponte Preta Lateral-esquerdo disputou 42 jogos na temporada e explica motivo

Um dos fatores que os jogadores mais procuram todo ano é disputar o maior número de jogos possíveis. Dessa forma, conseguem aparecer e ampliar seu contrato com clube ou reforçar outra equipe. Esse objetivo, Guilherme Lazaroni conseguiu cumprir com sucesso na temporada 2020/21. O lateral disputou 42 partidas, superando sua própria marca em 2018, quando fez 22 jogos pelo Figueirense. O jogador da Ponte justificou o motivo do sucesso:

>>> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro



– Apesar do momento que estamos vivendo por conta da COVID, dentro de campo tem sido a melhor temporada na minha carreira, a que mais atuei. Acredito que seja porque estou mais experiente, maduro e vim de um 2019 muito positivo com o vice do Brasileiro da série B pelo Sport. Cheguei aqui no clube muito bem confiante e isso foi bom para mim – afirmou.

Com contrato o Portimonense até o fim de junho deste ano, Guilherme comentou sobre a procura dos portugueses em Honda, ex-Botafogo, já que o meia pode ser anunciado em breve como novo reforço da equipe:

– Acredito que ele possa dar certo, eles tem todo ano dois ou três japoneses, tem intérprete também, lá o Honda vai se sentir em casa. A cidade e a estrutura são incríveis e com certeza vai poder desempenhar o seu futebol com qualidade – concluiu.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também