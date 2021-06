Guilherme e John Everson acertam saídas, mas Fluminense mantém percentuais Lateral estava no Boavista, do Rio, e irá para o futebol português. Já o volante assinou em definitivo com o Botafogo-SP

O Fluminense acertou, nesta semana, as saídas do lateral Guilherme e o volante John Everson. A rescisão foi amigável e o clube manteve uma porcentagem de direitos econômicos de olho em futuras vendas. As informações foram dadas pelo site Saudações Tricolores em confirmadas pelo LANCE!.

+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre

Os dois atletas são formados nas categorias de base do Flu. Guilherme, de 21 anos, estava emprestado ao Boavista até o fim do Campeonato Carioca. Lá, ele fez apenas uma partida. O contrato com o Tricolor era válido até o fim de 2023 e o clube ficou com 40% dos direitos econômicos. Ele vai para uma equipe de Portugal.

Já John Everson estava emprestado ao Botafogo-SP até o fim de seu contrato com o Fluminense, em dezembro. Havia uma cláusula de produtividade no vínculo de empréstimo para renovação automática, mas o Tricolor optou pela rescisão, ficando com 30% dos direitos econômico. Ele assinou por três anos com o clube de Ribeirão Preto pelo qual disputou 12 jogos em 2021.

Veja a tabela do Brasileirão

E MAIS:

Nas redes sociais, Guilherme já se despediu do Fluminense e escreveu:

– Quero comunicar oficialmente que não seguirei no Fluminense em 2021. Foram 2 anos incríveis de muito aprendizado e de muitas conquistas. No âmbito coletivo, resultados que ficarão para sempre na minha memória. Individualmente falando, tive um crescimento absurdo como atleta e como pessoa e, certamente, devo isto ao clube pela oportunidade e a todos os profissionais que lá estiveram nesse período.. Comissão Técnica, meus companheiros, coordenação/diretoria, departamento médico, rouparia, cozinha, portaria.. enfim, todos – disse.

– Tenham a certeza absoluta que dei o meu melhor e entreguei cada gota de suor enquanto vesti essa linda camisa. Peço desculpas à todos por algo que possa ter feito que desagradasse alguém, mas deixo o meu respeito e a minha gratidão por cada um de vocês. Estarei sempre na torcida e “até breve” – completou.

E MAIS:

Veja também