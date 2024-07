Guilherme Costa, o “cachorrão”, termina em 5º na prova dos 400m livre da natação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2024 - 15:58 Para compartilhar:

Guilherme Costa, o “cachorrão”, foi as águas da piscina de Paris na final dos 400m livre e terminou na 5ª colocação. Cachorrão terminou a prova com o tempo de 3:42,76, recorde sul-americano e melhor marca de sua carreira. O brasileiro havia se classificado para a decisão com o segundo melhor tempo das eliminatórias.

A medalha de ouro ficou com o alemão Lukas Maertens, a prata com australiano Elijah Winnington e o bronze com o sul-coreano Kim Woo-min.

Guilherme ainda terá novas oportunidades de conquistar medalhas em Paris. Cachorrão vai competir, ainda, em outras três provas: os 200 metros livre, os 800 metros livre e o revezamento.