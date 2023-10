Guilherme Costa conquista ouro nos 400m livre do Pan e Brasil já tem 3 medalhas na natação

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2023 - 18:12 Para compartilhar:

O Brasil conquistou três medalhas na natação neste sábado (21) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.

Nos 400m livres masculino, o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro iniciando a tão esperada disputa com os Estados Unidos pela vitória nas piscinas da capital chilena.

Guilherme Costa, o ‘Cachorrão’, bronze nos 400m livres no Mundial de 2022, em Budapeste, venceu com ampla vantagem, com o tempo de 3m46s79.

O venezuelano Alfonso Mestre surpreendeu ao chegar em segundo lugar com 3m47,62 à frente do americano Jay Litherman (3m52,72), prata olímpica em Tóquio-2020, que terminou em um decepcionante quarto lugar.

No feminino, com recorde pan-americano, a americana Paige Madden conquistou a primeira medalha de ouro na natação nos Jogos de Santiago-2023.

As brasileiras Maria Fernanda Costa (4m06,68) e Gabrielle Roncatto (4m06,88) lutaram até o fim, mas ficaram com a prata e o bronze.

Madden, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio-2020, venceu uma emocionante final dos 400 metros livres femininos, a primeira de oito do programa de sábado no Centro Aquático do Estádio Nacional.

A americana terminou com o tempo de 4 minutos e 06,45 segundos, superando a melhor marca pan-americana anterior da canadense Emily Overholt (4m08s42) desde Toronto-2015.

A promessa argentina Agostina Hein (4m15s26), de 15 anos, terminou na sexta colocação.

– Resultados deste sábado:

400m livre masculino

1. Guilherme Costa (BRA) – ouro

2. Alfonso Mestre (VEN) – prata

3. Jay Litherman (EUA) – bronze

400m livre feminino

1. Paige Madden (EUA) – ouro

2. Maria Fernanda Costa (BRA) – prata





3. Gabrielle Roncatto (BRA) – bronze

