Guilherme Castilho analisa empate do Juventude na estreia do Brasileirão Jaconero foi até a Arena Pantanal e ficou na igualdade por 2 a 2 contra o Cuiabá

Na noite deste sábado, o Juventude foi até a Arena Pantanal e ficou no empate por 2 a 2 com o Cuiabá, no jogo que marcou a abertura do Campeonato Brasileiro.

Após ficar atrás no marcador, o Ju conseguiu virar o placar, mas cedeu o empate nos minutos finais, fato que deixou o sabor amargo no elenco gaúcho.

Na saída da partida, o volante Guilherme Castilho analisou o resultado e já focou na próxima rodada, quando o Juventude encara o Athletico.

‘Empate aqui contra o Cuiabá não é ruim. Mas pelo resultado, jogamos bem, viramos o placar, o empate é amargo. Temos que focar no Athletico na próxima rodada’.

