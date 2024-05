Guilherme Boulos vira réu por chamar Weintraub de ‘imbecil’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 15:56 Para compartilhar:

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) virou réu após o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) aceitar uma queixa-crime apresentada por Abraham Weintraub (PMB), em fevereiro de 2021, depois de o parlamentar chamá-lo de “imbecil” nas redes sociais. Ambos são pré-candidatos à prefeitura da capital paulista.

Na ação criminal, o ex-ministro da Educação na gestão de Jair Bolsonaro (PL) apresentou a publicação feita por Boulos, que dizia: “O Brasil corre o risco de ficar sem vacinas suficientes por falta de insumos da China por causa de Jair Bolsonaro e três imbecis: Dudu Bananinha (refererindo-se a Eduardo Bolsonaro), Ernesto Araújo (ex-ministro das Relações Exteriores) e Weintraub”.

Abraham Weintraub afirmou que sofreu uma “agressão gratuita, sem qualquer fundamento, ofendendo-lhe de um modo inadmissível”.

O deputado federal respondeu no processo que o ex-ministro da Educação é conhecido “por seus erros de português e pelas declarações públicas ofensivas contra opositores, adversários políticos, chefes de Estado, povos indígenas e membros do Poder Judiciário”. Também ressaltou que, em uma breve pesquisa no X (antigo Twitter), encontrou 51 ocasiões em que Weintraub chamou pessoas que discordavam dele de “imbecis”.

“A troca de adjetivações e comentários ácidos acerca de seus oponentes tornou-se, incontestavelmente, estratégia inseparável do jogo político que o próprio Weintraub instituiu e utiliza até hoje”, completou Boulos.

Porém o promotor Otavio Garcia declarou que os fatos narrados evidenciam o crime. Com base nisso, a juíza Daniela Conceição aceitou a denúncia contra Boulos e marcou o julgamento para 19 de novembro de 2024.

A ISTOÉ procurou o deputado federal para comentar o caso, mas a assessoria informou que não há nenhum posicionamento até o momento. O espaço permanece aberto.