Guilherme Boulos troca Celta por blindado após receber ameaças de morte

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) trocou o compacto Chevrolet Celta, que virou um dos símbolos de suas campanhas, por um carro blindado, depois que recebeu ameaças de morte.

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a intimidação ocorrida contra Boulos. Em nota, o deputado afirma que a medida ocorreu após a sua equipe encaminhar uma representação à PF.

Ele não utilizou a polícia paulista porque um dos autores das ameaças faz parte das forças de segurança estaduais.

“Desde o final do ano passado, depois que o PSOL confirmou a pré-candidatura do deputado à Prefeitura de São Paulo, tanto a intensidade quanto a agressividade das ameaças aumentaram. Isso fez com que o deputado decidisse tomar providências em relação à sua segurança depois de ouvir pessoas de sua confiança com experiência na área”, afirma a equipe de Boulos em nota à imprensa.

E completa: “Boulos decidiu encaminhar a representação à Polícia Federal e não à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo por entender que esta é uma prerrogativa do cargo de deputado e porque um dos autores das ameaças é integrante das forças de segurança estaduais. A partir de agora o deputado vai usar um carro blindado em seus deslocamentos pela cidade.”

