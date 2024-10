Guilherme Boulos (PSOL-SP) vota ao lado de Marta Suplicy em CEU do Campo Limpo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2024 - 11:17 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) votou nesta manhã ao lado de sua candidata a vice e ex-prefeita Marta Suplicy (PT), e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), no Centro Educacional Unificado (CEU) Campo Limpo Dom Agnelo Rossi Cardeal. O voto do psolista foi registrado às 09h30 aproximadamente.

Também estavam presentes a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara (PSOL) e a vereadora Luana Alves (PSOL) que concorre a reeleição. A esposa do psolista também estava ao lado dele.

“O que era possível fazer para combater a baixaria ma eleição e a mentira, nós fizemos”, afirmou o candidato. “Tanto na postura nos debates que foi propositiva e respeitosa, e tanto entrando na Justiça Eleitoral para desmascarar farsas. Eu confio na Justiça e vamos esperar o tempo dela.” Ele se refere ao laudo médico falso publicado por Pablo Marçal (PRTB) que o associava ao uso de drogas.

Questionado se prefere enfrentar o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) ou o ex-coach no segundo turno, Boulos disse que está confiante de que a capital paulista quer mudança. Ele diz estar preparado, independentemente de quem seja o candidato na próxima fase do pleito.

“Vir aqui votar no CEU Campo Limpo ao lado da minha casa é simbólico porque São Paulo tem a chance de eleger pela primeira vez alguém que mora na periferia”, disse o candidato. Ele ressaltou que foi Marta quem fez o CEU em que votou. “Essa eleição está com um gostinho diferente. Está com gostinho de vitória.”