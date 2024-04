Guilherme Boulos é multado em R$ 53 mil por divulgar pesquisa distorcida

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/04/2024 - 18:01 Para compartilhar:

O deputado federal e pré-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma multa de R$ 53 mil por ter divulgado uma pesquisa de intenção de votos da Real Big Data de forma distorcida.

O juiz Antonio Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, escreveu em sua decisão que Boulos fundiu diversos cenários do levantamento e criou uma “pesquisa estimulada ‘frankenstein'”, induzindo o eleitor a erro. Anteriormente, o juiz já havia determinado a exclusão do post com a pesquisa das redes sociais.

A ação foi apresentada pelo MDB, partido do atual prefeito da capital e pré-candidato Ricardo Nunes, e pelo PSB, da deputada federal e também pré-candidata Tabata Amaral.

Na divulgação, Boulos mistura dados de diversas pesquisas divulgadas pelo instituto para mostrar que venceria seus adversários em todos os cenários.

À IstoÉ, a assessoria de Guilherme Boulos disse que a pré-campanha irá recorrer da decisão.