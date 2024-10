Guilherme Boulos diz que vai incorporar projetos de Marçal em plano de governo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 15:24 Para compartilhar:

Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo, declarou que pretende incorporar propostas do candidato derrotado Pablo Marçal (PRTB) a fim de atrair parte do eleitorado do ex-coach. A alegação ocorreu nesta quinta-feira, 10, em entrevista concedida à CBN. Era esperada a presença do também prefeiturável Ricardo Nunes (MDB) para a realização de um debate, mas o atual prefeito não compareceu.

O psolista ressaltou a importância de “não governar com a porta do gabinete fechada” e disse acreditar que muitos dos eleitores de Marçal votaram pela vontade de mudança, não por motivos ideológicos.

“O compromisso que eu assumo com esses eleitores, inclusive, são compromissos de pautas. Um deles é de não governar de porta fechada em gabinete”, afirmou o deputado.

Quais as propostas citadas por Boulos?

Entre as propostas de Pablo Marçal mencionadas por Guilherme Boulos, está o conceito de “escola olímpica”, que busca integrar estudantes de redes municipais com o esporte. “Uma delas é o tema dos esportes nas escolas. […] O conceito de você integrar o esporte como uma oportunidade para os jovens, para os adolescentes que estão nas escolas municipais, de ver o esporte como algo que dá um caminho para o jovem. O que estava no meu plano de governo é educação integral com cultura e esporte. É uma coisa que eu vou assumir”

O candidato prometeu, se eleito, acabar com o rodízio para carros de aplicativos. A proposta isentaria os motoristas que têm essa profissão como única fonte de renda.

Além disso, o deputado falou em facilitar a transferência de alvará e uso de publicidade nos para-brisas traseiros dos táxis: “É uma renda a mais para o taxista. Isso [a publicidade nos táxis] não fere a Lei Cidade Limpa, é plenamente possível e hoje não está liberado”.

Boulos também retomou a proposta de construir centros de apoio para entregadores. Desde o primeiro turno, o candidato defende a estruturação de centros destinados a motoboys, que contariam, por exemplo, com cozinhas, banheiros e espaços para recarregar o celular.

Boulos e Marçal se enfrentaram no primeiro turno das eleições municipais, com uma rivalidade marcada por ataques e acusações. Pablo Marçal terminou a corrida em terceiro lugar, com 28,14% dos votos, enquanto o candidato do PSOL avançou para a segunda etapa. O segundo turno será disputado no dia 27 de outubro entre Guilherme Boulos e o atual prefeito, Ricardo Nunes.