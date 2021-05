Guilherme Azevedo não se abate com pênalti perdido em empate: ‘Faz parte’

Mesmo com um time repleto de jovens, o Grêmio poderia ter vencido o La Equidad (COL) na noite desta quinta-feira, no Equador, se não fosse o pênalti perdido por Guilherme Azevedo no segundo tempo da partida, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa sul-americana.

Guilherme Azevedo acabou sendo questionado sobre o pênalti perdido no segundo tempo e mostrou personalidade para não se abater. “Sobre o pênalti, faz parte e estamos sujeitos a isso. Agora é trabalhar bastante para poder converter em gol na próxima oportunidade”, concluiu.

O jogador deixou o gramado comentando a falta de entrosamento do time no empate sem gols, mas ainda assim enalteceu as oportunidades de gols que foram criadas. “Sabíamos que seria uma partida muito difícil, mas ainda assim criamos chances e lutamos até o fim pela vitória. O importante foi a classificação na próxima fase”, disse o meia gremista.

Com o resultado, o Grêmio, já classificado, encerrou a fase de grupos da Sul-Americana na liderança geral com 16 pontos conquistados. O time agora aguarda o sorteio na Conmebol para saber o seu adversário nas oitavas de final.

O foco da equipe do técnico Tiago Nunes agora está na estreia do Brasileirão, marcada para domingo contra o Ceará, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

