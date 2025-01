Guilherme Arantes anuncia pausa na carreira após operar coração: ‘Nos vemos em 2026′

O cantor Guilherme Arantes, 71 anos, anunciou que 2025 será de descanso e que volta a se encontrar com o público somente no ano seguinte. Ele aproveitou o último dia do ano para desejar boas festas e fazer um comunicado oficial sobre a pausa na carreira.

O artista passou por uma cirurgia de emergência no coração, no último dia 16 de dezembro, sendo submetido a um cateterismo com angioplastia para desobstruir vasos sanguíneos. Seguindo recomendações médicas, ele cancelou a apresentação programada para o Réveillon.

Em um longo desabafo, o artista falou sobre música e a indústria do entretenimento.

“Feliz Ano Novo a todos. Nos vemos em 2026! Não, vocês não leram errado, nem eu me enganei. É isso mesmo: 2025 já está parcialmente traçado ‘para’ mim, e parcialmente traçado ‘por’ mim. Não estou dizendo ‘adeus’ a nada, apenas um até breve. Diferentemente da maioria dos meus colegas de profissão, sou um agente sem agenda. Zero promessas, zero compromissos de prosseguir nessa toada compulsória chamada de ‘carreira’. Chuto o balde, me rebelo para sobreviver”, começou ele em texto publicado no Instagram e no Facebook.

Sem se aprofundar muito sobre a cirurgia a que foi submetido, Guilherme Arantes apontou que sua saúde lhe deu um susto, reforçando a ideia de pausar os shows, conforme ele já estava prevendo fazer.

“Não estou suportando mais, sou um bizarro replicante, desencaixado num jogo em que perdi o fio da meada. Tenho um pé atrás em relação ao que chamarei genericamente de ‘processos coletivos’. O que é ‘coletivo’? Multidão. Amontoamento de pessoas. Eu respeito tudo, mas posso ter desenvolvido uma sensação de estranhamento. Adoro tocar para as pessoas, tenho amor e intensidade na mensagem, na função pública. Mas confesso que – não é de hoje – venho me sentindo um peixe fora do aquário. E ainda mais agora, que tomei um tranco e me vi obrigado a ‘não estar’ em dois eventos que serviriam pra eu me sentir ‘ainda servindo para alguma coisa’… nessa nova ordem artística que privilegia a festa, o encontro, a mistura, a ‘experiência imersiva’ que o mercado de shows oferece”, prosseguiu ele.

Aindo durante o desabafo, o artista fez uma crítica sobre o cenário musical atual.

“O Showbiz engoliu a música, ao menos como eu sonhei a música. Há quem diga que a música morreu! Será? Eu pergunto… porque nesta virada de chave… virada de ano… virada pessoal… eu, compositor, estou com a corda toda… e sei direitinho para onde é que eu devo seguir. O caminho me parece claríssimo, há uma clarividência na minha solidão. O Kappelmeister me espera de braços abertos. Onde quer que eu vá. Estou perdido, mas… seria eu um visionário? Feliz Ano Novo para o mundo. A gente se vê em 2026”, concluiu ele.