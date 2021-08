Guilherme Arana provoca Hulk após ouro olímpico: ‘Esse aqui você não tem’ Em Londres 2012, Hulk foi medalha de prata com a Seleção Brasileira

Líder do Brasileirão, o clima no Atlético-MG é o melhor possível. Em alta com a torcida, o atacante Hulk, destaque do time no campeonato, precisou acatar as provocações de Guilherme Arana, lateral do Galo e campeão olímpico pelo Brasil no último sábado (7).

Em clima de resenha, Arana fez uma vídeochamada com o camisa 7 com a medalha de ouro no peito e ainda em comemoração pela conquista. Hulk, que desembarcava em Caxias do Sul para o confronto diante do Juventude deste domingo (8), teve que ouvir as brincadeiras do jovem de 24 anos.

– Posso falar uma coisa? Você jogou na Europa, ganhou muitos títulos, mas esse aqui você não tem, irmão! – disse Arana.

O atacante do Galo chegou a disputar a Olimpíada de Londres, em 2012, mas acabou derrotado para o México na final e ficou com a medalha de prata.

– Aproveita aí que vocês merecem, hein? Traz o “bicho” aí das Olimpíadas para a gente gastar. Paga uma “gelada” para nós – respondeu Hulk.

É a segunda vez que um lateral-esquerdo do Atlético-MG é medalha de ouro em Jogos Olímpicos. No Rio 2016, Douglas Santos era dono da posição.

BH ✈️ CAXIAS DO SUL Segunda chamada para quem ainda não viu os bastidores da viagem alvinegra! Se liga!#VamoGalo #JUVxCAM ️ pic.twitter.com/YzhCzwlntQ — Atlético (@Atletico) August 8, 2021

