Guilherme Arana naturaliza protesto de torcida organizada no Atlético-MG: ‘Têm o direito’

Após manhã conturbada e marcada por protestos na Cidade do Galo, o centro de treinamento do Atlético-MG, em entrevista coletiva, o lateral-esquerdo Guilherme Arana tratou de normalizar a situação. Ídolo da torcida, Arana comentou que o torcedor está no seu direito de cobrar, vista a má fase que a equipe atravessa. Confira o que foi dito:

– Eles vieram mostrar a insatisfação deles para a gente. Acho que eles têm o direito. Eles não agrediram ninguém, só conversaram. É válido. O clima é o mesmo (depois do protesto): falar pouco e trabalhar mais para que as vitórias voltem a acontecer – declarou o jogador alvinegro.

O ato, protagonizado por membros da Galoucura, maior torcida organizada da equipe mineira, foi, segundo o que eles disseram, pacífico. Apesar disso, houveram intimidações para com alguns jogadores. O atacante chileno Eduardo Vargas foi o mais visado.

Na sétima colocação do Brasileirão, o Atlético-MG quer voltar a vencer já diante do América-MG, no próximo domingo. Internamente, jogadores, comissão técnica e diretoria tratam a classificação direta à fase de grupos da Libertadores como obrigação.

