Guilherme Arana diz que Galo dominou o duelo com o Flu e lamenta chances perdidas na partida O lateral alvinegro disse que o time não foi competente na hora de converter as chances em gol para o Atlético-MG

O empate com o Fluminense por 0 a 0 nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileiro, foi frustrante para o Atlético-MG. O Galo perdeu mais uma chance de se aproximar dos líderes do campeonato, Internacional e Flamengo, com 66 e 65 pontos respectivamente.

E, o lateral-esquerdo Guilherme Arana corroborou com a frustração do torcedor do Galo ao dizer que o time não soube aproveitar as chances que criou, mesmo tendo 73% de posse de bola no duelo com o Tricolor.

-Temos que terminar melhor as jogadas. Às vezes, estamos dominando o jogo e, no último terço, não estamos aproveitando as chances. Não tem muito o que falar. A equipe do Fluminense também veio forte, está brigando pela Libertadores. Tem uma equipe jovem, mas qualificada-disse.

O Galo chegou aos 61 pontos, em terceiro lugar, atrás de Inter e Fla, faltando apenas três rodadas para sonhar com o título. Porém, o mais importante para o alvinegro é confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores.

Apesar de um revés, Arana garante que o grupo segue confiante na conquista do campeonato.

-Seguimos brigando, até o fim. A história do Galo já diz isso, é brigar até o final. É trabalhar nesses dois dias que temos para no próximo jogo, contra o Bahia, conseguirmos os gols- concluiu.

O Atlético-MG volta a campo no sábado, 13 de fevereiro, às 19h, contra o Bahia, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileiro.

