Guiana denuncia ataques armados contra suas tropas na fronteira com a Venezuela

A Guiana denunciou nesta quinta-feira (15) três ataques de civis armados contra suas tropas da Força de Defesa (GDF) na fronteira com a Venezuela, sem reportar feridos.

O ataque, segundo a Guiana, ocorreu no rio Cuyuni, em Essequibo, região rica em petróleo e minerais disputada por ambos os países e onde a Venezuela planeja eleger autoridades regionais e parlamentares em 25 de maio.

Nas últimas 24 horas, “homens armados com roupas de civis na costa venezuelana ao longo do rio Cuyuni (…) lançaram três ataques separados contra as tropas da Força de Defesa da Guiana que faziam patrulhas fluviais”, disse o corpo militar em um comunicado.

“Em cada ocasião, a Força de Defesa da Guiana executou uma resposta moderada, e nenhum oficial ficou ferido”, acrescentou.

Em 17 de fevereiro, a Guiana também relatou o ataque de uma gangue venezuelana no rio Cuyuni que deixou seis soldados feridos.

O governo venezuelano qualificou a denúncia como farsa e o Ministério Público anunciou uma investigação.

Os militares disseram nesta quinta-feira que “continuarão a responder aos atos de agressão na fronteira entre Guiana e Venezuela e manterão patrulhas regulares ao longo do rio Cuyuni”.

Venezuela e Guiana mantêm uma disputa centenária pelos 160.000 quilômetros quadrados da região de Essequibo, que se intensificou em 2015 após a descoberta de campos de petróleo pela ExxonMobil.

str-ba/pgf/mel/jc