Guia turístico destaca raízes italianas em São Paulo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/04/2024 - 13:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 4 ABR (ANSA) – O governo do estado de São Paulo lançará no próximo dia 15 de abril um guia turístico em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

O projeto, realizado pela Secretaria de Turismo e Viagens com apoio institucional da Agência de Turismo da Itália (Enit), do Consulado-Geral da Itália em São Paulo e da Secretaria Estadual de Negócios Internacionais, será apresentado na feira WTM Latin America, na capital paulista.

Chamado “Turismo de Raízes – Cultura Italiana”, o guia reúne atrações turísticas e gastronômicas, roteiros temáticos, curiosidades e mais de 30 eventos que incorporam o legado deixado pelos imigrantes da Itália em diversos municípios do estado.

“A presença da cultura italiana é marcante em todas as áreas, são 13 milhões de descendentes apenas em São Paulo”, afirma Roberto de Lucena, secretário estadual de Turismo e Viagens. Entre as atrações listadas no guia estão a festa da Achiropita, que atrai milhares de pessoas por ano para o bairro do Bixiga, na capital paulista, o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e o Museu da Imigração, situado na antiga hospedaria por onde passaram centenas de milhares de italianos.

Outros destaques são o Memorial do Imigrante Italiano Tuto Gasparini, em Vinhedo, que estampa a capa da publicação, a cidade de Pedrinhas Paulista, com diversos monumentos em homenagem a Roma, e a réplica da Fontana di Trevi em Serra Negra, além de inúmeros festivais de cultura e gastronomia italiana por todo o interior paulista. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias