Guia nepalês morre no Himalaia no início da temporada de escaladas

Um guia nepalês faleceu pouco depois de alcançar o topo do Monte Makalu, a quinta maior montanha do mundo, na região do Himalaia, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades do Nepal, o primeiro óbito da temporada de alpinismo.

Lakpa Tenji Sherpa, 53 anos, que alcançou o cume do Monte Makalu, a 8.485 metros, acompanhava alpinistas estrangeiros e faleceu durante a descida.

“Ele não estava se sentindo bem e teve que ser ajudado por membros de sua equipe”, disse à AFP Rakesh Gurung, do Departamento de Turismo do Nepal.

A organização da expedição, Seven Summit Treks, afirmou que aguarda mais detalhes.

Centenas de alpinistas viajam ao Nepal, que tem oito das 14 maiores montanhas do mundo, para escaladas durante a primavera (hemisfério norte, outono no Brasil), quando as temperaturas são mais amenas e os ventos geralmente mais fracos.

A indústria do alpinismo representa bilhões de dólares e depende da experiência dos “sherpas”, montanhistas nepaleses que atuam como guias. Eles pagam um preço elevado por acompanhar centenas de alpinistas todos os anos. Um terço das pessoas mortas no Everest são guias nepaleses.

O Nepal concedeu neste ano mais de 900 autorizações de escalada em suas montanhas para alpinistas estrangeiros, 414 delas para o Everest.

